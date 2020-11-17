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/ Пульмонология

Врач объяснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине

  • По словам Ольги Голубовской, "тяжелый пациент" в стране стал моложе

  • Кроме того, ход коронавируса у украинцев стал более продолжительным

  • А болезнь – более изнурительной даже для тех, у кого нет патологий

1.1т
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С началом холодов коронавирус становится более агрессивным и его больше накапливается в аэрозолях. Именно поэтому люди, в том числе и в Украине, получают большие дозы инфицирования и болеют тяжелее.

Это несмотря на то, что COVID- 19 не подтвердил своей сезонности. Об этом в комментарии изданию "Ваше здоровье" указала врач-инфекционист, профессор и член оперативного штаба по предотвращению распространения этой болезни Ольга Голубовская.

По ее словам, коронавирус является двозависимой инфекцией. Кроме этого, в Украине "тяжелый пациент" стал значительно моложе – то есть, теперь от осложнений болезни страдают даже те, у кого нет сопутствующих патологий.

Голубовская пояснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине

Голубовская пояснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине

"Течение COVID-19 стало более длительным, у больных долго удерживается лихорадка, которая возвращается через определенный промежуток времени с новой силой, болезнь становится изнурительной", – объяснила инфекционист.

Она отметила, что негативная динамика течения коронавируса может развиться за один-два дня или за несколько часов.

"И даже тогда, когда кажется, что пациент пошел на поправку", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
Коронавирус
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