Врач объяснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине

А болезнь – более изнурительной даже для тех, у кого нет патологий

Кроме того, ход коронавируса у украинцев стал более продолжительным

По словам Ольги Голубовской, "тяжелый пациент" в стране стал моложе

С началом холодов коронавирус становится более агрессивным и его больше накапливается в аэрозолях. Именно поэтому люди, в том числе и в Украине, получают большие дозы инфицирования и болеют тяжелее.

Это несмотря на то, что COVID- 19 не подтвердил своей сезонности. Об этом в комментарии изданию "Ваше здоровье" указала врач-инфекционист, профессор и член оперативного штаба по предотвращению распространения этой болезни Ольга Голубовская.

По ее словам, коронавирус является двозависимой инфекцией. Кроме этого, в Украине "тяжелый пациент" стал значительно моложе – то есть, теперь от осложнений болезни страдают даже те, у кого нет сопутствующих патологий.

Голубовская пояснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине

"Течение COVID-19 стало более длительным, у больных долго удерживается лихорадка, которая возвращается через определенный промежуток времени с новой силой, болезнь становится изнурительной", – объяснила инфекционист.

Она отметила, что негативная динамика течения коронавируса может развиться за один-два дня или за несколько часов.

"И даже тогда, когда кажется, что пациент пошел на поправку", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL

раньше врач и профессор Ольга Голубовская объяснила, что ход COVID-19, как и любого инфекционного заболевания, зависит от трех основных факторов.

В то же время она добавила, что переход коронавирусной инфекции с легкой в сложную форму непросто определить, поскольку по первичным симптомами не всегда можно спрогнозировать течение болезни.

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