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/ Пульмонология

Врач объяснила, можно ли инфицироваться вакциной против COVID-19

2.9т
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Волонтер, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко отметила, что человек не может заразиться коронавирусом через прививку. Ведь в мышце вирус не сможет существовать.

Кроме этого, по ее словам, вакцины не содержат в себе живого COVID-19. Об этом она рассказала в эфире "Громадського радіо".

"В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем заразиться в результате вакцинации", – подчеркнула медик.

Вакциной против COVID-19 нельзя инфицироваться, – Ольга Кобевко
Вакциной против COVID-19 нельзя инфицироваться, – Ольга Кобевко

В то же время она призвала не быть беспечными тех, кто уже переболел COVID-19, поскольку легкое течение этой болезни дает слабый иммунитет к ней в будущем.

"Иммунитет в крови остается от 3 до 6 месяцев и неизвестно, в какой момент он начнет критически снижаться. Его наличие также не предусматривает 100% гарантии того, что человек не может быть инфицирован повторно", – объяснила Кобевко.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Вакцинация в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Кобевко
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса вирус
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