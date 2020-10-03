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/ Пульмонология

Врач объяснила легкое течение коронавируса у детей

  • Ткань легких у детей менее восприимчива к коронавирусу, чем у взрослых

  • Поэтому течение болезни у детей проходит легче

  • В Украине зафиксировано две смерти среди детского населения от осложнений, вызванных COVID-19

3.1т
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Дети легче переносят коронавирусную болезнь COVID-19 из-за того, что вирус не поражает их легкие.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в интервью "ТСН". По ее словам, ткань этого органа у детей менее восприимчива к коронавирусу.

"Дети переносят заболеваемость легче, мы это уже с вами знаем. И на примере других стран доказано, что у детей менее восприимчива ткань легких к вирусу. Поэтому дети почти не имеют клинических симптомов, и вирус не поражает их легкие", – сказала она.

Врач объяснила легкое течение коронавируса у детей

Врач объяснила легкое течение коронавируса у детей

Сояк отметила, что у взрослых противоположная ситуация – это вирус тропный к легочной ткани и вызывает поражение легких.

"Но это в тяжелых случаях. Как мы с вами уже говорили, процентов 80 взрослых людей переносят вирус достаточно легко. Но среди детей мы, в принципе, не видим сложного течения", – сказала эпидемиолог.

Она добавила, что за весь период пандемии в Украине зафиксировано только две смерти среди детского населения от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк также рассказала, как можно приблизительно отличить ОРВИ от коронавируса. По ее словам, для COVID-19 характерны потеря обоняния и кишечные расстройства.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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