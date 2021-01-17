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/ Пульмонология

Врач объяснил, у кого риск умереть от коронавируса самый высокий

10.5т
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Смертность от коронавируса в 2-4 раза выше среди полных мужчин пожилого возраста, имеющих болезни сердца, страдающих гипертонией и сахарным диабетом. Именно так выглядит портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасен.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. По его словам, невозможно, конечно, предположить, приведет болезнь к смерти, но есть факторы риска, которые на это влияют.

"Коронавирус – это поражение всех систем и органов. В частности, это поражение нервной системы, включая клетками мозга. Болезни сердца – это фактор риска, так как резервы у человека с такими заболеваниями гораздо меньше, чем у здорового", – пояснил он.

Врач описал портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасный

Врач описал портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасный

Врач говорит, что такая же терапия при заражении COVID-19 связана с определенными лекарствами, которые могут давать осложнения на больные органы. Поэтому к людям с риск-факторами ее нужно применять гораздо тоньше.

"Например, если человеку 80 лет, я не буду давать ему те же лекарства, которые могу назначить своему сверстнику. Такому надо все давать на кончике иглы. Потому что любой своей дозой ты можешь отправить человека на тот свет", – уточнил Бриль.

Текстовый вариант интервью с Борисом Брилем в эфире телеканала Obozrevatel TV читайте по ссылки.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Бриль
Место
Украина
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