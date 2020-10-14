Врач объяснил разницу между COVID-19, гриппом и сезонной аллергией

В США врач рассказал, что симптомы COVID-19, гриппа и сезонной аллергии совпадают, поэтому нужно их отличать.
Об этом для ABC News 4 сообщил медицинский эксперт, доктор Дэвид Гейер. Он отметил, что кашель и высокая температура являются общим знаменателем этих заболеваний, но между ними есть некоторые ключевые различия.
"При сезонной аллергии у вас обычно не бывает лихорадки, что очень характерно для гриппа и COVID-19", – сказал Гейер.
Он добавил, что основным признаком аллергии является чихание, а также насморк и слезотечение. Кашель – еще один симптом, распространенный у трех болезнях.
"Если у вас кашель при сезонной аллергии, это будет более сухой и более слабый кашель, тогда как при COVID-19 и гриппе – это будет более тяжелый кашель", – отметил врач.
Он подчеркнул, что лихорадка очень распространена при COVID-19 и гриппе. Также мышечные боли обычно более распространены при гриппе. По его словам, у COVID-19 есть один ключевой симптом.
"Если у вас потеря обоняния или вкуса, это должно подпадать только под симптомы COVID-19", - подытожил Гейер.
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