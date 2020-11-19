Врач пояснил увеличение больных COVID-19 среди молодежи и назвал опасный синдром

Сложное протекание коронавируса присуще людям старше 35 лет, однако молодежь иногда ошибочно считает себя здоровой и болеет так же, как и остальное население. Часто это связано с проблемами обмена веществ.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач, который занимается лечением инфекции, Тарас Жиравецкий. По его словам, в последнее время коронавирусом стала чаще болеть молодежи, что связано с общим увеличением количества больных.

"Вирус не мутирует, он такой, как был раньше. Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300", – отметил врач.

На уточнение OBOZREVATEL, почему коронавирусом начали болеть люди, которые до этого не болели даже ОРВИ, врач связал это связано с метаболизмом. То есть с нарушением обмена веществ.

"Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", – подчеркнул Жиравецкий.

Также, по его словам, люди порою достаточно условно считают себя здоровыми. Хотя на самом деле толком не обследуются. Нормальное обследование – это не два-три показателя. Иногда оно может стоить несколько, а то и десятки тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние пять дней в больницы Одессы не берут людей с коронавирусом, у которых сатурация выше 80%. В регионе сложилась тяжелая ситуация с ковид, люди бывает даже умирают, так и не дождавшись результатов ПЦР-тестов.

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