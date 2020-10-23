Врач объяснил, почему COVID-19 не всегда можно обнаружить на КТ

На ранних стадиях COVID-19 компьютерная томография (КТ) легких показывает не бактериальную пневмонию, а отек, вызванный накоплением гиалуроновой кислоты.

О том, что показывает КТ при заболевании COVID-19 написал в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. По его мнению, описывать т.н. матовые стекла, которые видно на КТ, как пневмонию, является ошибкой.

"Еще весной стало ясно, что КТ показывает что-то странное. Еще тогда закралось подозрение, что несмотря на железобетонную запись на заключении врачей-диагностов – "двусторонняя полисегментарная пневмония", мы имеем дело точно не с классическим воспалением легких", – написал медик.

По его словам, компьютерная томограмма со своими "матовыми стеклами" не помогает, а только мешает правильно оценивать состояние больных и очень пугает пациентов.

"Писать, что на КТ при COVID-19 двухсторонняя пневмония – очень некорректно. Описывать матовые стекла как проявления пневмонии – ошибка", – заявил Дубровский.

Он объяснил, что коронавирус у подавляющего большинства людей попадает через верхние дыхательные пути в легкие.

"Сам по себе COVID-19 избегает и подавляет мощную иммунную реакцию, и массово попадает в легкие. Там его и будут уничтожать защитные клетки с опозданием. Развивается усиленный иммунный ответ, который способен при определенных обстоятельствах нанести больше вреда, чем пользы", – отметил инфекционист.

Одно из таких негативных проявлений – повышенная проницаемость сосудов, которая приводит к попаданию жидкости из кровяного русла в альвеолы легких. Как следствие, развивается отек.

"Это интерстициальный отек легких, который еще называют интерстициальным пневмонитом. Но проницаемость сосудов – не единственный, более того, не главный фактор отека легких. Повышенная продукция гиалуроновой кислоты в легких вызывает этот отек", – объяснил врач.

Он также рассказал, откуда берется в легких гиалуроновая кислота.

"Очень просто. Она есть везде. Это основа межклеточного матрикса, компонент соединительной ткани. И патологический процесс, в который вовлечены сложные и разнообразные механизмы иммунного ответа, способствует этой нежелательной продукции", – рассказал Дубровский.

Поэтому, по словам медика, "матовые стекла" на КТ – визуализация именно участков отека, вызванных накоплением гиалуроновой кислоты.

"На ранних стадиях КТ легких видит отек, а не бактериальную пневмонию. Это характерный патологический процесс для коронавирусной болезни", – резюмировал Дубровский.

Как писал OBOZREVATEL, основным способом диагностики для болеющего коронавирусной инфекцией является КТ. Там врач может увидеть главный симптом для постановки диагноза – "эффект матового стекла". Об этом рассказала главврач московской поликлиники №3 Елена Самышина.