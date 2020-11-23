Врач объяснил, как распознать начало тяжелой пневмонии при COVID-19

Для определения начальной стадии коронавирусной пневмонии предложен новый показатель – соотношение процентного содержания нейтрофилов и лимфоцитов в лейкоцитарной формуле пациентов с COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал врач Александр Кухарчук, ссылаясь на работу китайских авторов.

Увеличение этого маркера может свидетельствовать о развитии вирусо-бактериальной пневмонии.

"На мой взгляд, результаты их исследования достаточно убедительны для того, чтобы наши врачи взяли на вооружение этот простой и общедоступный индекс анализа крови, который можно получить в считанные часы, не ожидая сутками, пока лаборатория предоставит данные по прокальцитонину, D-димеру и интерлейкину-6, исследование которых, к тому же, проводит далеко не каждая лаборатория", – пишет медик.

Кроме отношения абсолютного количества нейтрофилов к абсолютному количеству лимфоцитов (NLR), определялись следующие маркеры: С-реактивный белок, лактатдегидрогеназа, прокальцитонин, фибриноген, D-димер. Между этими показателями и интерлейкином-6 было выявлена положительная корреляция, что подтверждает информативность NLR для оценки степени тяжести коронавирусной болезни.

Ученые пришли к выводу, что высокая температура, сухой кашель, усталость и слабость, миалгия, озноб, анорексия, диарея, отхаркивание мокроты, головная боль, боль в груди, тошнота не могут указывать на развитие осложнений при COVID-19. При тяжелых случаях чаще наблюдались гипертония, сердечно-сосудистые, цереброваскулярные и респираторные заболевания.

Кухарчук подчеркнул, что индекс NLR может быть полезен врачам в нынешней ситуации, когда приходится лечить пациентов с коронавирусной пневмонией на дому. Также для определения NLR достаточно только анализа крови, который можно получить намного быстрее, чем другие показатели.

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