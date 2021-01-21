Врач назвала условия для госпитализации при COVID-19

Пациент с коронавирусом (COVID-19) нуждается в стационарном лечении, когда показатель сатурации (насыщение крови кислородом) – ниже 92%.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук.

Также в стационаре нуждаются пациенты с высокой температурой (выше 39-39,5 градуса), которая не сбивается.

"Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", – отметила врач.

Гук подчеркнула, что коронавирус – коварная инфекция, которая зачастую протекает непредсказуемо, и если у пациента есть сложные фоновые заболевания, то лучше лечиться в стационаре.

Ранее одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышенная температура без других явных симптомов может указывать на наличие у человека коронавируса.