Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Врач назвала условия для госпитализации при COVID-19

10.9т
Читать материал на украинском

Пациент с коронавирусом (COVID-19) нуждается в стационарном лечении, когда показатель сатурации (насыщение крови кислородом) – ниже 92%.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук.

Также в стационаре нуждаются пациенты с высокой температурой (выше 39-39,5 градуса), которая не сбивается.

"Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", – отметила врач.

Гук подчеркнула, что коронавирус – коварная инфекция, которая зачастую протекает непредсказуемо, и если у пациента есть сложные фоновые заболевания, то лучше лечиться в стационаре.

Ранее одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышенная температура без других явных симптомов может указывать на наличие у человека коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Лечение коронавируса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости