Врач назвала тревожные признаки COVID-19 у детей

Если у ребенка возникает одышка, родителям надо бить тревогу, поскольку это может свидетельствовать о заражении коронавирусом.
Об этом заявила директор львовской больницы "Охматдет" Александра Бурда. В комментарии "Фактам" она рассказала, на что еще нужно обращать внимание, чтобы избежать тяжелых последствий COVID-19 у детей.
"На окраску носогубного треугольника: у детей он всегда показывает, насколько хорошо работают сердце и легкие. В норме губы розовые, кожа вокруг них не должна быть серой или синюшной", – добавила специалист.
Коронавирус у детей имеет определенные тревожные признаки
По ее словам, в случае обнаружения у ребенка таких признаков, нужно немедленно обращаться сначала к семейному врачу. А если такового нету, то в опорную больницу, которую областной штаб ТЭБ и ЧС определил как ту, где лечат детей с коронавирусом. Бурда подчеркнула, что во Львовской области это именно "Охматдет".
"Если кто-то в семье болел, имел насморк или кашель, это тоже мог быть COVID-19, но в легкой форме. А у ребенка или других членов семьи возможны серьезные последствия", – добавила она.
Медик также отметила, что в "ковидных" больницах устраивают отдельное изолированное отделение и отдельную приемную. Там есть рентген-аппарат, УЗИ, можно сделать все необходимые анализы.
"Лучше перестраховаться, чем пропустить момент, когда болезнь начнет набирать обороты", – подытожила Бурда.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный врач Евгений Комаровский назвал возраст, до которого, как он убежден, дети не распространяют коронавирус.
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