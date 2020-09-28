Врач назвала новые симптомы коронавируса у украинцев

Коронавирус как инфекция в Украине не изменил свое "поведение", однако с стал несколько более агрессивным. У больных наблюдаются подобные признаки инфицирования, одновременно появились и новые симптомы.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказала заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова. Она была первой медработницей коммунального учреждения, которая сообщила журналистам о ситуации, сложившейся в регионе по борьбе с COVID-19.

"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали в марте, отличаются от тех, которые были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы", – отметила врач.

Украинцы стали жаловаться на новые симптомы COVID-19

По ее словам, ранее больные коронавирусом жаловались только на слабость и субфебрильную температуру (до 37-38 градусов), а уже потом медики выявляли в них двустороннюю пневмонию. Вскоре же картина изменилась – инфицированные стали жаловаться на сильную боль в горле и высокую температуру до 39 градусов.

"В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые говорили, что их беспокоят насморк и общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье ", – рассказала Молокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста Светланы Куницыной, ход коронавируса у каждого человека может быть разным, поскольку люди по-разному переносят заболевания. В одних COVID-19 сопровождается пневмонией, у других – с явных симптомов может быть только насморк.