Врач назвал распространенные последствия COVID-19: затруднение ходьбы и нарушение сна

Пациенты, переболевшие COVID-19, часто страдают не только от наиболее распространенных симптомов – отсутствия обоняния и вкуса. У них также наблюдаются миокардиты и астенический синдром.

Последний проявляется бессилием и депрессиями. Об этом в интервью ТСН рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

"С частых последствий коронавируса – когда человек только начинает болеть, то он может потерять обоняние и вкус. У нас были больные, у которых они отсутствовали в течение 4-5 месяцев после выздоровления. И только впоследствии эти ощущения начинают постепенно восстанавливаться", – пояснил он.

Последствиями COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, миокардиты, астенический синдром

По словам медика, после коронавирусной болезни у человека могут появиться периодические боли и быстрая утомляемость. Некоторые наблюдали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, которые могут длиться до 2-2,5 месяца.

"Есть еще ряд больных, у которых были поражения со стороны нижних конечностей. Это – периодические боли, затруднение ходьбы. Также имеется значительная часть тех, у кого наблюдается астенический синдром: люди не имеют настроения, быстро устают, у них нарушена функция сна", – пояснил Федоренко.

Ранее Сергей Федоренко рассказал, что в Украине в 2021 году люди стали чаще болеть тяжелой формой коронавируса по сравнению с прошлым годом. У некоторых из них появляются необычные симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий назвал симптомы легкой формы COVID-19.

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