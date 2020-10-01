Врач назвал опасность COVID-19, которая отличает его от гриппа

Коронавирусная инфекция действительно значительно опаснее даже самого сильного гриппа. В частности, смертность от последнего в пять раз ниже, чем от COVID-19.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний доктор Евгений Качман. Медик с 25-летним стажем подчеркнул, что не следует относиться к новому вирусу легкомысленно.

"Врачи привыкли оперировать фактами. А факт в том, что от сезонного гриппа, даже наиболее сильного, смертность населения в пределах 1%, а то и меньше. Тогда как от COVID-19 – примерно в пять раз больше", – сказал он.

Смертность от коронавируса в пять раз выше, чем от гриппа

По его словам, подобного количества осложнений на весь организм, как от коронавируса, при обычном гриппе не бывает. Врачи же, подчеркнул он, давно такого не наблюдали.

"У меня большой опыт лечения больных гриппом, и могу с уверенностью сказать – коронавирус куда более серьезный. Большая проблема в том, что он вызывает полиорганную недостаточность: могут страдать не только легкие, но и сердце, сосуды, почки, головной мозг", – напомнил медик.

Также Качман отметил, что наличие патологических заболеваний и иммунитет человека определят, в какой форме у пациента будет проходить болезнь.

"Есть определенные группы риска и на течение болезни влияют возраст, состояние иммунитета, целый ряд хронических заболеваний. Наиболее часто встречаются сопутствующие состояния, вызывающие осложнения при COVID-19, – бронхолегочные заболевания, ожирение, диабет, гипертония, все метаболические и иммунные расстройства", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус как инфекция в Украине не изменил свое "поведение", однако стал несколько более агрессивным. У больных наблюдаются подобные признаки инфицирования, при этом у украинцев появились и новые симптомы COVID-19, рассказала заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова.

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