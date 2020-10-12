Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Кто может заболеть коронавирусом: врач назвал группу риска

Читать материал на украинском

Заболеть коронавирусом рискуют астматики, аллергики и люди, у которых есть проблемы с нарушенным обменом веществ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий. Такую тенденцию он заметил в последнее время среди своих пациентов.

"Если анализ на иммуноглобулин Ig-E (его повышение в организме свидетельствует о аллергических реакциях. – Ред.) зашкаливает – понимаем, что это группа риска. У меня есть пациент, у которого этот уровень 1200, 43 года, 80% поражения легких за несколько дней", – сказал врач.

Вторая группа, по его словам, люди с метаболическим синдромом, у которых нарушенный обмен веществ.

"Проще говоря, это – избыток веса, нарушения обмена холестерина с атеросклерозом. А это подагра, сахарный диабет или предрасположенность к скачкам сахара", – подытожил врач.

Полный текст интервью с Тарасом Жиравецким читайте на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, при подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости