Кто может заболеть коронавирусом: врач назвал группу риска

Заболеть коронавирусом рискуют астматики, аллергики и люди, у которых есть проблемы с нарушенным обменом веществ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий. Такую тенденцию он заметил в последнее время среди своих пациентов.

"Если анализ на иммуноглобулин Ig-E (его повышение в организме свидетельствует о аллергических реакциях. – Ред.) зашкаливает – понимаем, что это группа риска. У меня есть пациент, у которого этот уровень 1200, 43 года, 80% поражения легких за несколько дней", – сказал врач.

Вторая группа, по его словам, люди с метаболическим синдромом, у которых нарушенный обмен веществ.

"Проще говоря, это – избыток веса, нарушения обмена холестерина с атеросклерозом. А это подагра, сахарный диабет или предрасположенность к скачкам сахара", – подытожил врач.

Полный текст интервью с Тарасом Жиравецким читайте на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, при подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram