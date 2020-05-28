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/ Пульмонология

Врач из Украины рассказала об опасности аппаратов ИВЛ

2.8т
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Выживаемость пациентов с COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких за границей составляет всего 20%, в Украине еще меньше.

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По мнению врача-инфекциониста Киево-Святошинской центральной районной больницы Ольги Вознюк, посадить тяжелого пациента с пневмонией на такой аппарат – значит подписать ему смертный приговор. Об этом она рассказала "Апострофу".

"Это смертный приговор": врач из Украины раскрыла опасность аппаратов ИВЛ

"В Украине тяжелого пациента с пневмонией "посадить" на аппарат ИВЛ – это подписать ему смертный приговор. Таких пациентов в Украине вводят в медикаментозный сон, а кровати, например, без противопролежневых матрасов, да и в больницах нет достаточного количества персонала ухода за такими пациентами", – отметила она.

Врач добавила, что в ее больнице интубируют только тех пациентов, которые совсем не могут дышать, но из них никто не выжил.

"Даже за границей у пациентов выживаемость на ИВЛ 20%. Что уж говорить про Украину. В нашей больнице тяжелые пациенты, которые выжили в реанимации, не были интубированы. Интубируют только тех, кто совсем не может дышать, но из них никто не выжил", – констатировала Вознюк.

Бывший глава СЭС Святослав Протас добавил, что аппараты ИВЛ также могут быть источником заболеваний, потому что обеззараживать их крайне сложно.

"Там много сложных мелких деталей. Это сложная и долгая процедура, поэтому по причине нарушения правил обеззараживания аппаратов, они становятся источником так называемых ИВЛ ассоциированных пневмоний и сепсисов, ведь там накапливаются другие микроорганизмы, которые характерны для внутрибольничной среды", – объяснил он.

Ранее в эфире ObozTV реаниматолог из Израиля Борис Бриль рассказал о другой опасности аппаратов ИВЛ. По его словам, его использование может привести к повреждениям легких, но все же дает шанс спасти жизнь человека.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Святослав Протас
Место
Украина
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