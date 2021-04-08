Врач дал совет, как не допустить образования тромбов во время коронавируса

Чтобы избежать тяжелых осложнений при коронавирусе, в том числе тромбоза, нужно лечить хронические заболевания.

Об этом "Фактам" рассказал сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины "Главный военный клинический госпиталь" Александр Боркивец.

Медик рассказал, как понять, что в сосудах образуются тромбы и назвал признаки артериального тромбоза – боль и чувство холода в ногах, онемение, бледность кожи.

"Если это происходит в капиллярах на коже часто появляется сыпь. Через сосудистый спазм поднимается давление. А с повышением температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, руки и ноги холодные", – объяснил Боркивец.

По его словам, в таком случае человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и дальнейшая ампутация. Во время венозного тромбоза в ногах появляются отеки, боли и синюшность, предупредил врач.

"Артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Чтобы предупредить в желудочках сердца образования тромбов, следует постоянно принимать антикоагулянты. Особенно важно это тем, кто болеет COVID-19. Нарушение ритма, высокая температура, при которой частота сокращений увеличивается, приводят к сердечной и дыхательной недостаточности", – сказал врач.

Медик добавил, что в группе риска есть и пациенты с варикозной болезнью, которым грозит флеботромбоз.

"Они, во-первых, болеют, соблюдая постельный режим, то есть становятся малоподвижными. А, во-вторых, на фоне высокой температуры у них сгущается кровь за счет малого количества питья, больные пьют недостаточно воды", – добавил Боркивец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с начала вакцинации населения 24 февраля и до 4 апреля зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки против коронавируса. За это время было сделано более 290 тысяч прививок.

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