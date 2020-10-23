Украина начала историческую разработку собственной вакцины от COVID-19: как будет работать и во сколько обойдется

Ученые рассказали о деталях создания потенциального препарата, а президент Зеленский приготовился испытать его на себе

Уже полгода в Украине продолжаются разработки вакцины против коронавируса по типу SARS-CoV-2. На днях результаты доклинического испытания показали президенту Владимиру Зеленскому, и он пообещал протестовать уже готовый препарат на себе.

Во сколько обойдется изготовление вакцины, кто за это заплатит и почему процесс можно считать беспрецедентным – читайте в материале OBOZREVATEL

В чем уникальность разработки

Еще в конце августа президент Зеленский говорил: "У Украины нет технической возможности разрабатывать собственные вакцины, в том числе и от коронавирусов, даже несмотря на то, что у нас есть гениальные медики". А уже через месяц стало известно, что два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от COVID-19. Это Львовский институт биологии клетки (10 млн грн) и Институт биохимии (3 млн грн). Теперь в Украине одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.

Также стало известно о доклинических исследованиях вакцины биологами Института национальной академии наук, которые продолжались полгода. Один из разработчиков препарата – президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов. Он 25 лет работал в центре по контролю над заболеваемостью в США, был заместителем гендиректора в международном институте вакцин.

На пресс-брифинге, который в четверг 22 октября собрали для презентации разработки, он рассказал, что ученые выделили белок, который есть в человеческом организме и вырабатывает антитела к коронавирусу. А значит, может нейтрализовать его в культуре инфицированных клеток человека. Именно этот белок потенциально может стать вакциной.

"Вполне возможно, что это естественный антиген в виде вакцины, который сможет защитить любого человека. Мы начали исследование этого белка, проиммунизировали им кроликов, мышей, крыс – все дали очень хороший иммунный ответ. Антитела производились очень хорошо и нейтрализовали вирус, что дает надежду: белок может оказаться вакциной", – уточнил он.

Ученый напомнил, что разработка вакцины – длительный процесс, состоящий из трех фаз проверки. По времени это займет не менее 9-12 месяцев. Ни одну из фаз нельзя ускорять, поскольку речь идет о жизни людей.

За разработку вакцины заплатит государство

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что после успешной доклинической фазы ученые начинают клиническую. Полное финансирование берет на себя государство, которому это обойдется в 100-150 млн грн. На этом, в частности, настаивает и президент Зеленский.

"Сразу обращаюсь к нашим скептикам, которые говорят "Какая вакцина? В Украине невозможно". Эти наши комплексы национальной неполноценности следует убирать. Я верю в украинских ученых, врачей и в наши разработки. Чтобы все это было реальным, нам следует обратить внимание на нашу науку", – заверил он.

Со Степановым соглашается и ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. Она напомнила, что Украина пятая в мире создала свои тест-системы для определения "ковида" и способна разработать и свою вакцину, доклинические исследования которой проведены на очень хорошем международном уровне.

"Не думайте, что на коронавирусе все закончится. Мы входим в эпоху вирусных эпидемий и пандемий. Это уже вторая с начала 2000-х годов, хотя и наименее смертоносная. У первого коронавируса было до 10% смертности, у ближневосточного – около 20%, но они не были такими заразными. В случае с нынешним – мы все переболеем. А что будет завтра – никто не знает", – заверила она.

Украинские ученые действительно способны разработать вакцину от коронавируса и быть востребованными на мировом рынке, если будут получать надлежащее финансирование от государства, считает украинский генетик Оксана Пивень.

"Очень хорошо, если у Украины будут свои лаборатории и группы, она сможет удовлетворять внутренние потребности. Не стоит недооценивать украинскую науку. Нам сто лет насаждали тезис, что украинцы – второй сорт. Это не так, и у нас, и у медицины, и у науки очень большой потенциал, который государству стоит поддерживать финансово", – отметила она.

Между тем в мире по меньшей мере 142 фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли несколько разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer. Ученые уверяют: до конца 2020-го года вполне реально получить вакцину, а уже в 2021 году активно запустить ее массовое производство.

В рамках глобальной инициативы по доступу к вакцине, которая объединяет многие страны, Украине согласились выделить 8 млн доз – на 20% населения страны. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что это может быть в середине 2021 года.

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