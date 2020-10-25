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/ Пульмонология

Возраст человека не влияет на его шансы заразиться коронавирусом – исследование

  • Группа ученых проанализировала полученные данные из Японии, Испании и Италии

  • Дети, подростки, взрослые и пожилые люди при подобных условиях имеют идентичные шансы заразиться коронавирусом

  • При этом прогрессирование COVID-19, тяжесть течения болезни и смертность, вероятно, зависят от возраста

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Возраст человека не влияет на его склонность к коронавирусу (COVID-19), однако от него зависит тяжесть течения болезни.

Как пишет Sci Tech Daily, группа ученых из Университета Хоккайдо проанализировала полученные данные из Японии, Испании и Италии, чтобы показать, что восприимчивость человека к новому коронавирусу не зависит от возраста.

В то же время прогрессирование COVID-19, тяжесть течения болезни и смертность, вероятно, зависят от возраста.

От возраста зависит тяжесть течения болезни

От возраста зависит тяжесть течения болезни

Исследователи создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, где проверяли возможные сценарии заболеваний. Они сделали вывод, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при подобных условиях имеют идентичные шансы заразиться коронавирусом.

При этом у пожилых людей непропорционально чаще развиваются тяжелые симптомы болезни и наблюдается высокая смертность.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины, темнокожие, люди старше 65 лет, диабетики или малообеспеченные подвергаются наибольшему риску смерти в случае заражения коронавирусом. Об этом говорится в крупнейшем на сегодняшний день исследовании Оксфордского университета.

Ученые назвали способ уменьшения смертности от COVID-19 на 75%.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Теги
исследование Коронавирус
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