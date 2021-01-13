ВОЗ предупредила о возможном появлении новых мутантов COVID-19

В мире может появиться еще больше новых штаммов коронавируса (COVID-19), в частности, из-за высоких темпов его распространения в последнее время.

С таким предупреждением выступили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление специалистов цитирует "Интерфакс-Украина".

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых видов", – говорится в сообщении.

В ВОЗ не исключают возможного появления новых штаммов COVID-19

По данным некоторых СМИ, выявленный "британский" мутант коронавируса найден уже в 50 регионах мира. Хотя журналисты не указывают, о каких именно частях света идет речь.

Так, южноафриканский тип распространяется на 20 территориях, а в Японии есть третья разновидность COVID-19.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья, в Украине распространяются пять штаммов коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, мутационный тип COVID-19, найденный в Японии, не влияет на общее состояние переносимости болезни, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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