ВОЗ пояснила причину рекордного роста больных COVID-19 в Европе

Количество новых случаев коронавируса в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе. Но при этом смертность от COVID-19 остается почти неизменной.

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, последнее связано с увеличением тестирований на диагностику вируса. Такие данные организации наводит Daily Mail.

Согласно им, в четверг, 8 октября, во всем мире было зарегистрировано 338 779 заражений коронавирусом. К тому же 96 996 случаев из них пришлись на страны Европы, что стало самым высоким показателем за сутки для региона.

"Однако глобальные данные показывают, что смертность за тот же период оставалась неизменной и ниже пика первой волны как в Европе, так и во всем мире. Это говорит о том, что увеличение возможностей тестирования во многом объясняет более высокие цифры, поскольку сейчас обнаруживаются умеренные и легкие случаи, которые были пропущены во время первой волны", – говорится в сообщении.

8 октября в мире зарегистрировали наибольшее количество новых случаев коронавируса – почти 339 тысяч. Источник: Daily Mail

Отмечается, что из-за нехватки тестов во время первой волны пандемии во многих странах тестировали только самые серьезные случаи инфицирования – как правило, у госпитализированных пациентов. При этом большое количество, даже с симптомами, не регистрировалось.

В ВОЗ пояснили, что в результате официальное общее количество случаев COVID-19 тогда оставалось намного ниже настоящего, в то время как показатели смертности и случаев заболевания очень точно соответствовали друг другу.

Рост количества больных COVID-19 во всем мире вызван увеличением положительных тестов в Европе. Источник: Daily Mail

"Теперь, когда возможности тестирования увеличились, количество случаев заболевания резко возросло, но это не отразилось на резком росте смертности, как это было во время первой волны", – подчеркнули в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в некоторых странах были зафиксированы рекордные показатели новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о Германии, Нидерландах, Чехии, Бельгии, Швеции, Италии, Польше.

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