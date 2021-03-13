ВОЗ одобрила одноразовую вакцину Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на использование вакцины Janssen от коронавируса производства компании Johnson & Johnson.

Как сообщает сайт ВОЗ, препарат разрешен для экстренного использования во всех странах и для распространения COVAX.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 – это еще один шаг к борьбе с пандемией. Но надежда, которую дают эти инструменты, не осуществится, если они не станут доступными для всех людей во всех странах. Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными и доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса", – рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Поясним, что экстренное разрешение на использование вакцины означает, что вакцину можно применять не дожидаясь окончания всех ее испытаний. Ранее такие разрешения получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna.

Добавим, что вакцина от Janssen является первой вакциной, включенной ВОЗ в схему однократной дозы, что должно облегчить логистику вакцинации во всех странах.

Хотя вакцину необходимо хранить при -20 по Цельсию, ее также можно хранить в течение трех месяцев при 2-8 градусах. При этом срок хранения составляет два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС одобрили четвертую вакцину против коронавируса. Также в В США одобрили вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson.