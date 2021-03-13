Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

ВОЗ одобрила одноразовую вакцину Johnson & Johnson

909
Читать материал на украинском

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на использование вакцины Janssen от коронавируса производства компании Johnson & Johnson.

Как сообщает сайт ВОЗ, препарат разрешен для экстренного использования во всех странах и для распространения COVAX.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 – это еще один шаг к борьбе с пандемией. Но надежда, которую дают эти инструменты, не осуществится, если они не станут доступными для всех людей во всех странах. Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными и доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса", – рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Поясним, что экстренное разрешение на использование вакцины означает, что вакцину можно применять не дожидаясь окончания всех ее испытаний. Ранее такие разрешения получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna.

Добавим, что вакцина от Janssen является первой вакциной, включенной ВОЗ в схему однократной дозы, что должно облегчить логистику вакцинации во всех странах.

Хотя вакцину необходимо хранить при -20 по Цельсию, ее также можно хранить в течение трех месяцев при 2-8 градусах. При этом срок хранения составляет два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС одобрили четвертую вакцину против коронавируса. Также в В США одобрили вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебрейесус
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости