ВОЗ назвала все известные способы передачи COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала памятку о коронавирусной инфекции, назвав все известные способы передачи COVID-19.

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Як говорится на официальном сайте ВОЗ, заразиться можно от человека, инфицированного коронавирусом.

Как можно заразиться коронавирусом pixabay.com

"Заболевание передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. В силу своей относительно большой массы эти капли не разлетаются на значительное расстояние и быстро опускаются вниз", – говорится в сообщении.

Заражение COVID-19 может произойти в результате вдыхания воздуха, содержащего капли, выделившиеся из дыхательных путей больного. Именно поэтому необходимо держаться от больного человека на расстоянии не менее 1 метра.

Эти капли могут оседать на окружающих больного предметах и поверхностях, например столах, дверных ручках и лестничных поручнях. В результате окружающие могут заразиться COVID-19, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту или носу.

Поэтому важно регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртовым антисептиком для рук.

У многих зараженных присутствуют только незначительные симптомы. Особенно это характерно для ранних стадий заболевания. COVID-19 можно заразиться от человека, который имеет лишь небольшой кашель и в остальном не чувствует себя больным.

Некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека с бессимптомным течением болезни, но насколько часто это происходит – пока неизвестно.

Также РНК вируса SARS-CoV-2 была обнаружена в других биологических образцах, включая мочу и кал некоторых пациентов.

Кроме того, в некоторых исследованиях сообщается об обнаружении РНК коронавируса в плазме или сыворотке. Это может означать, что вирус размножается в клетках крови, однако роль его передачи через кровь остается неопределенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июля коронавирус в мире поразил 12,8 млн человек, из которых 567,6 тысяч скончались, а 7,4 млн удалось выздороветь. За минувшие сутки было зафиксировано 214,7 тысяч новых случаев болезни.

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