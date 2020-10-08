Во Львове медики удалили легкое 8-месячному ребенку уникальным способом

Во Львове впервые врачи областной детской больницы "Охматдет" удалили 8-месячному мальчику правое легкое торакоскопически, то есть через небольшой разрез.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на комментарий врача-хирурга "Охматдета" Романа Ковальского. Ребенок находится в реанимации, но уже через несколько дней его переведут в общую палату к маме.

По словам медика, мальчик чувствует себя хорошо и уже дышит самостоятельно.

"Патология, которая у него была, встречается очень редко. Это легкое не принимало участия в жизнедеятельности, газообмене, и оно стала причиной проблем дыхания у ребенка. Соответственно, мальчик начал отставать в физическом развитии", – рассказал Ковальский.

Он подчеркнул, что патологию следовало удалить, чтобы не создавались новые проблемы для здоровья малыша.

По словам врача, раньше подобные операции делали через большие разрезы на грудной клетке. Пациентам после хирургического вмешательства приходилось долго находиться в стационаре именно из-за заживления и обезболивания этого сечения.

"А так травма минимальна. Для ребенка это, конечно, очень хорошо, для хирургов – это более кропотливая работа. По риску такая операция приравнивается к операциям на крупных сосудах или сердце", – подчеркнул хирург.

Операция по удалению легкого длилась четыре часа.

По словам медиков, после таких операций дети нормально живут, занимаются спортом и развиваются.

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