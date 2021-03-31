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/ Пульмонология

Во Франции зафиксировали новую мутацию коронавируса

4.2т
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Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса "Андри-Мондор", названный в честь больницы в городе Кретей, где он был впервые зафиксирован.

Мутация несет в себе изменения, которые могли сделать коронавирус более заразным и уменьшить его чувствительность к вакцинам, сообщает BFMTV.

Врачи считают, что штамм уже распространился по всей стране. Данные секвенирования генома вируса свидетельствуют, что это 1,8% от всех циркулирующих штаммов во Франции, среди тех образцов, которые исследовались.

У штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 – белка, из которого состоит "шип" вируса и играет ключевую роль в его способности проникать в организм. Среди этих мутаций есть изменения, указывающие на вероятно большую заразность вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лаборатория Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружила новую мутацию коронавируса, которую раньше не находили у пациентов с COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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