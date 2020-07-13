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/ Пульмонология

Во Франции озвучили реальные сроки появления вакцины от COVID-19

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Во Франции сообщили, что к 2021 году нет 100-процентной уверенности, что удастся создать эффективную вакцину против коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил представитель команды научных советников правительства Франции, эпидемиолог Арно Фонтане, передает ENCA.

"Вакцина будет находиться в разработке несколько лет. Конечно, предпринимаются беспрецедентные усилия по разработке вакцины, но я был бы очень удивлен, если бы мы получили эффективный препарат в 2021 году", – отметил ученый.

По его словам, миру придется привыкнуть жить с этим вирусом. Он добавил, что во Франции не намерены снова вводить общенациональный карантин, поэтому нужно и дальше продолжать соблюдать физическую дистанцию.

Фонтане акцентировал, что главной опасностью остаются массовые собрания людей. Также опасность заражения представляют круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии рассказали, что вакцина от COVID-19 может быть малоэффективной.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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