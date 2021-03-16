Во Франции обнаружили штамм COVID-19, которого не видят тесты

Марина Лисничук Пульмонология 10:29, 16.03.2021 Обновлено: 10:59, 16.03.2021

В регионе Бретань, на северо-западе Франции, обнаружили новый штамм коронавируса, который сложно определить с помощью тестов. У зараженных им людей наблюдались типичные симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Замечено, что предварительные данные не свидетельствуют о повышенной опасности данного варианта вируса. Об этом сообщает французское Министерство здравоохранения на своем сайте.

Отмечается, что штамм (производный от Clade 20C) был обнаружен в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д’Армор. 13 марта там диагностировали 79 случаев заражения, восемь из них – новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования.

Во Франции выявили новый штамм коронавируса, которого не видят тесты

Согласно предварительным данным, специалисты не делают выводов ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться, по сравнению с изначальным вариантом.

"В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций", – говорится в материале.

Французские специалисты отнесли новый штамм COVID-19 к категории, обозначенной Всемирной организацией здравоохранения как "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов, если обнаружатся особые свойства, его могут отнести к категории "проблемных" (VOC).

На сегодня французские власти передали сведения о новом варианте, который не определяется с помощью тестов, в международные органы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Ляшко заразился коронавирусом и объяснил, почему не уберегла прививка

НКРЭКУ толкает энергорынок в новый кризис, – нардеп

Глава УЗ пожаловался на миллиардные долги за льготные перевозки

Убийство 7-летней Маши Борисовой: подозреваемый душил детей в селе и показывал им гениталии

В Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19, – Рубан