Во Франции обнаружили штамм COVID-19, которого не видят тесты

В регионе Бретань, на северо-западе Франции, обнаружили новый штамм коронавируса, который сложно определить с помощью тестов. У зараженных им людей наблюдались типичные симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Замечено, что предварительные данные не свидетельствуют о повышенной опасности данного варианта вируса. Об этом сообщает французское Министерство здравоохранения на своем сайте.

Отмечается, что штамм (производный от Clade 20C) был обнаружен в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д’Армор. 13 марта там диагностировали 79 случаев заражения, восемь из них – новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования.

Во Франции выявили новый штамм коронавируса, которого не видят тесты

Согласно предварительным данным, специалисты не делают выводов ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться, по сравнению с изначальным вариантом.

"В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций", – говорится в материале.

Французские специалисты отнесли новый штамм COVID-19 к категории, обозначенной Всемирной организацией здравоохранения как "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов, если обнаружатся особые свойства, его могут отнести к категории "проблемных" (VOC).

На сегодня французские власти передали сведения о новом варианте, который не определяется с помощью тестов, в международные органы здравоохранения.

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