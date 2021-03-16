Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Во Франции обнаружили штамм COVID-19, которого не видят тесты

4.8т
Читать материал на украинском

В регионе Бретань, на северо-западе Франции, обнаружили новый штамм коронавируса, который сложно определить с помощью тестов. У зараженных им людей наблюдались типичные симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Замечено, что предварительные данные не свидетельствуют о повышенной опасности данного варианта вируса. Об этом сообщает французское Министерство здравоохранения на своем сайте.

Отмечается, что штамм (производный от Clade 20C) был обнаружен в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д’Армор. 13 марта там диагностировали 79 случаев заражения, восемь из них – новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования.

Во Франции выявили новый штамм коронавируса, которого не видят тесты
Во Франции выявили новый штамм коронавируса, которого не видят тесты

Согласно предварительным данным, специалисты не делают выводов ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться, по сравнению с изначальным вариантом.

"В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций", – говорится в материале.

Французские специалисты отнесли новый штамм COVID-19 к категории, обозначенной Всемирной организацией здравоохранения как "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов, если обнаружатся особые свойства, его могут отнести к категории "проблемных" (VOC).

На сегодня французские власти передали сведения о новом варианте, который не определяется с помощью тестов, в международные органы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Франция
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
158
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости