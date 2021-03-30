Витамин D для профилактики коронавируса: диетолог рассказал, сколько и когда принимать

В Украине чаще болеют коронавирусом и подлежат госпитализации с тяжелыми формами COVID-19 те люди, у которых есть дефицит витаминов в организме, в частности витамина D.

Об этом OBOZREVATEL рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

Исследования таких украинских ученых, как профессор Владислав Поворознюк, указывают на то, что почти у 90% населения страны есть дефицит витамина D. Особенно его ощущают на себе люди, которые живут в северных регионах, в холодное время года между октябрем и апрелем.

"И поэтому, например, в той же стране как мы, в Канаде, у них на законодательном уровне принято решение о том, что все молоко обогащено витамином D. То есть нельзя найти в Канаде молоко без витамина D. У нас этого нет", – сказал Швец.

В связи с этим диетологи рекомендуют украинцам употреблять витамин D с октября по апрель, даже если они не сдавали анализы. В таком случае необходимая средняя дозировка – 2000 международных единиц, а если установлена недостача витамина – 4000.

Как ранее писал OBOZREVATEL, врач-травматолог-ортопед Ольга Лиморенко рассказала о последствиях дефицита витамина D в организме. По ее словам, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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