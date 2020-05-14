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/ Пульмонология

Вирусолог сделал открытие о передаче COVID-19: когда больные наиболее заразны

25.5т
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Немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который был награжден премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19, выяснил, что инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов.

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При этом бо́льшая часть инфекционной активности, по его словам, заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов, передают "Факты".

"Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, больной почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", – утверждает Дростен.

Вирусолог сделал открытие о передаче COVID-19: когда больные наиболее заразны

При этом он сделал важное уточнение: речь в данном случае не идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. В момент подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, наиболее пораженного вирусом органа, риск заражения для медицинского персонала как раз весьма высок.

Дростен уверен, что ношение защитной маски поможет предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован, но еще не догадывается об этом, поскольку болезнь у него протекает без симптомов. Профессор указывает на то, что особое коварство коронавируса состоит в длительном инкубационном периоде.

Новейшие исследования и математические модели, по словам Дростена, доказывают, что 44% случаев заражения окружающих происходят до появления симптомов у носителя вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что одним из самых распространенных симптомов COVID-19 больные называют снижение чувства вкуса и обоняния.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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