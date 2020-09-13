Вирусолог предложил сменить стратегию борьбы с COVID-19: люди должны заражаться

Немецкий вирусолог Хендрик Штрек заявил, что нужно менять стратегию борьбы с коронавирусом (COVID-19), позволив людям заражаться и приобретать иммунитет.

Ученый отметил, что в Германии и Европе в целом растет число людей, которых тестируют на вирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов".

"Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений", – сказал он.

Штрек подчеркнул, что распространение болезни надо остановить. Но статистические данные по числу зараженных нужно понимать иначе.

"–", – пояснил вирусолог.

Он акцентировал, что никто не знает однозначно правильного пути противодействия пандемии: "мы можем только испытывать, и нам надо позволить себе делать ошибки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе стремительно выросло количество больных COVID-19.

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