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/ Пульмонология

Вирусолог предложил сменить стратегию борьбы с COVID-19: люди должны заражаться

15.2т
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Немецкий вирусолог Хендрик Штрек заявил, что нужно менять стратегию борьбы с коронавирусом (COVID-19), позволив людям заражаться и приобретать иммунитет.

Ученый отметил, что в Германии и Европе в целом растет число людей, которых тестируют на вирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов".

"Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений", – сказал он.

Штрек подчеркнул, что распространение болезни надо остановить. Но статистические данные по числу зараженных нужно понимать иначе.

"–", – пояснил вирусолог.

Он акцентировал, что никто не знает однозначно правильного пути противодействия пандемии: "мы можем только испытывать, и нам надо позволить себе делать ошибки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе стремительно выросло количество больных COVID-19.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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