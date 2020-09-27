Вирусолог назвал главную "хитрость" коронавируса
Замедление реакции организма на вторжение коронавируса может являться ключевой "хитростью" этого заболевания.
Такое предположение после исследований высказал американский вирусолог Шэйн Кротти. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что у ряда больных COVID-19 было обнаружено отсутствие вещества, называемого интерфероном, которое помогает организовать защиту организма от вирусных патогенов и может использоваться для лечения таких состояний, как инфекционный гепатит.
По словам вирусолога, теперь появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что значительная часть пациентов с коронавирусом серьезно заболевает из-за нарушения этого интерферонового ответа.
Так, последние исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что недостаточный уровень интерферона может стать "опасным поворотным моментом" в инфекциях SARS-CoV-2.
"Похоже, у этого вируса есть одна большая уловка. Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", – пояснил Кротти.
Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Медицинской школы Бостонского университета, проведя анализ крови более 200 пациентам с коронавирусом, назвали витамин, способный снизить риск смерти от COVID-19.