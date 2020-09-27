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/ Пульмонология

Вирусолог назвал главную "хитрость" коронавируса

32.6т
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Замедление реакции организма на вторжение коронавируса может являться ключевой "хитростью" этого заболевания.

Такое предположение после исследований высказал американский вирусолог Шэйн Кротти. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что у ряда больных COVID-19 было обнаружено отсутствие вещества, называемого интерфероном, которое помогает организовать защиту организма от вирусных патогенов и может использоваться для лечения таких состояний, как инфекционный гепатит.

"Хитрость" COVID-19 заключается в нарушении интерферонового ответа организма

"Хитрость" COVID-19 заключается в нарушении интерферонового ответа организма

По словам вирусолога, теперь появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что значительная часть пациентов с коронавирусом серьезно заболевает из-за нарушения этого интерферонового ответа.

Так, последние исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что недостаточный уровень интерферона может стать "опасным поворотным моментом" в инфекциях SARS-CoV-2.

"Похоже, у этого вируса есть одна большая уловка. Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", – пояснил Кротти.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Медицинской школы Бостонского университета, проведя анализ крови более 200 пациентам с коронавирусом, назвали витамин, способный снизить риск смерти от COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
Коронавирус
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