Вирус не передается через 5G: врач развенчала распространенные мифы про COVID-19

Инфекционист Ольга Голубовская опровергла неправдивую информацию про COVID-19 и дала украинцам советы, как защитить себя в период пандемии.

В эфире телеканала "Наш" врач развенчала следующие мифы о коронавирусной болезни и ее возбудителе.

Миф №1 – ношение масок бесполезно

По словам Голубовской, в осенне-зимний период, когда доза получаемого вируса больше, "нужно носить не одну маску, а две маски надевать, чтобы минимизировать риски получения высокой дозы вируса". Она подчеркнула, что чем больше доза, тем тяжелее инфекция.

Миф №2 – коронавирус "выбирает" человека по группе крови

Медик рассказала, что некоторые ученые пытались связать тяжесть COVID-19 с группой крови больного. Однако данных, подтверждающих этот факт, пока нет. На вопрос, есть ли в Украине статистика заболеваемости ковидом в зависимости от группы крови, врач ответила отрицательно.

Миф №3 – мобильная связь 5G распространяет коронавирус

"Неправда, это что-то из области фантастики. Мне трудно логически связать эти две вещи", – сказала Голубовская.

Миф №4 – летом коронавирус "ослабевает"

"Летом не было такого количества тяжелых форм. Это не его сезон и люди получали меньшую дозу. Было больше ультрафиолета и меньше микрокапель, с которыми коронавирус передается. Мы рассчитывали, что вирус практически уйдет, а он не ушел", – пояснила инфекционист.

Миф №5 – витамин С и витамин D могут спасти жизнь

Врач прокомментировала данное утверждение следующим образом: "Многие производители стали выпускать капсулы с большими дозами этих веществ. Но я не могу рекомендовать прием этих витаминов. Во-первых, при ковиде уровень витамина D снижается, а это важный регулятор иммунной системы. Во-вторых, у многих в холодный период наблюдается его дефицит. Оптимально будет определить имеющийся уровень витамина D, который только врач может корректировать".

Миф №6 – насекомые и крысы являются возбудителями и переносчиками коронавируса

"Пока что нет таких доказательств. Вы помните историю с норками. Самое страшное – это если произойдет мутация и вирус начнет передаваться от животного человеку и наоборот. Тогда все зоонозы будут для людей смертельны", – предупредила инфекционист.

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