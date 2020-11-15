Работа над нашими ошибками. Важное!:

1. Пульсоксиметр - нужен качественный. Не за 400 гривен. Когда наш домашний показал у здорового человека сатурацию 92 - а это показания к госпитализации, после пары минут паники и слов доктора - ищите качественный прибор - я вспомнила, что добрая знакомая рассказывала - у нее есть пульсоксиметр Ксяоми. Спасибо, быстро передала мне на такси. На точном приборе сатурация была 97. Разница однако - 92 и 97!!!!

2. Градусник - дома должно быть 2. Они в самый неподходящий момент разряжаются, бьются. Я пробежала 5 аптек в поисках, их сейчас разбирают.

3. Важно, чтоб был под руками список телефонов разных лабораторий, которые приезжают на дом.

4. В разных лабораториях референтные значения результатов могут отличаться, измерения в разных единицах. Будьте внимательны.

5. Важно знать, где ближайшие аптеки. Дома иметь несколько шприцов, ну и проверить обязательную аптечку с тем, что обычно пригождается и во что вы верите.

6. Телефон и повербанк всегда должны быть заряжены!

7. Важно иметь ключи от дома родителей, знать, где их паспорта, договариваться об обязательном времени контакта - утром и вечером.

8. Бизнес на кислородных концентраторах. Тут у меня слов приличных нет. После продолжительного пииииии. Если вдруг вы найдете, есть возможность и будете покупать КК домой. Будьте внимательны - когда дело идёт о жизни, мы не считаем денег и готовы отдать все. И контроль с рациональностью подводят. Кислородный концентратор, о котором на сайте продавец пишет 1-5 литров - на самом деле, однолитровый. Он лишь разгоняется до 5 на первой минуте. Но продавцы об этом не предупреждают. Вернуть его потом нельзя. Это серьезно. Деньги важны, но заработаем. Но это может стоить жизни.

9. В государственной больнице могут не сделать анализы, для которых нужна отдельная лаборатория, а они важны. Вы можете сказать, что готовы оплатить вызов лаборатории: С- реактивный белок, Д-димер, Прокальцитонин.

Не впечатляйтесь результатами, мы все равно их не можем оценить и понять. Но доктору это даст вводные для корректировки лечения.

10. Отложите деньги. Пусть просто лежат в конвертике "на здоровье".

11. Пожалуйста, помните, при гипоксии (недостатке кислорода) при ковид - к сожалению, естественны нарушения в концентрации внимания, координации движений, речи, естественна апатия и тоска. Видеть это у родных людей страшно. Но все восстанавливается. Пожалуйста, помните об этом, и родным говорите.

12. Пожалуйста, носите маски

13. Если есть возможность, перечислите любую сумму в фонд

Леся Литвинова

Свои - на покупку концентраторов. Это спасает реальные жизни.

(Повторю реквизиты в комментарии)

Рахунок UA223206490000026007052620401

отримувач БО "БФ"СВОЇ"

Код ЄДРПОУ: 39293651

Картка фонда

5169 3305 1748 5634 Кошкина Ирина.

PayPal: Frolivska911@gmail.com

Здоровья всем!!!

И пусть все это вообще не пригодится

Пожалуйста, не пишите мне сейчас о том, что это паника, и что вы переболели бессимптомно. Я пишу очень спокойно о том, с чем столкнулась моя семья. Пишу спокойно о том, что может сохранить спокойствие. И меня сложно заметить в панике. Двоих из моей семьи - спасали. Один - ещё в больнице. Третий с температурой. Если я о чем-то позволяю себе писать - только из опыта и рациональности.

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