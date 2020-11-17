Вакцины против СOVID-19 на основе мРНК: как они работают

Сезон вакцин против коронавируса можно считать открытым? Уже два фармацевтических гиганта сообщили пусть и предварительные, но очень обнадеживающие результаты. Для создания своих кандидатов компании Pfizer и Moderna использовали матричную РНК коронавируса.

До пандемии Covid-19 эта технология никогда не получала одобрения, так что, возможно, ее час настал.

MedOboz решил разобраться, как работают "антиковидные" вакцины, показавшие высокую эффективность на последней фазе клинических испытаний.

Все вакцины направлены на обучение организма распознавать чужеродные белки, так называемые антигены. Их вырабатывают болезнетворные вирусы или бактерии, тем самым заставляя иммунную систему реагировать.

Традиционные вакцины, такие как против кори или гриппа, содержат либо небольшие количества вируса, либо его "ослабленную" форму. Так, на разработку прививок на основе ослабленных вирусов, выращенных внутри, например, куриных яиц, у ученых могут уйти месяцы.

Механизм действия мРНК-вакцин кардинально отличается. Спайковый белок коронавируса позволяет ему проникать в клетки нашего организма, после чего начинается развитие инфекции. Именно поэтому данный белок выбран в качестве мишени.

Ученые синтезируют матричную РНК, которая кодирует спайковый белок. Для доставки мРНК в человеческие клетки используют специальные липидные системы. В клетках закодированная информация считывается с мРНК и образуются миллионы копий спайкового белка, но уже в нашем организме. Эти чужеродные белковые фрагменты вызывают реакцию иммунной системы.

Результатом введения вакцины является выработка специфических антител, которые "заточены" на конкретный белок коронавируса. При заражении антитела будут реагировать на вирус и обезвреживать его.

Для создания таких вакцин нужна только РНК последовательность антигена, на поиск и конструирование которой может уйти всего несколько недель.

Однако между этими двумя мРНК-вакцинами есть определенная разница. С одной стороны, прививки требуют разных условий хранения. Moderna заявила, что ее вакцина может оставаться стабильной при температуре 2-8 °C в течение 30 дней. Ее также можно хранить в течение шести месяцев при -20 °C. Вакцину Pfizer же необходимо хранить при -70 °C, что может усложнить поставки, особенно в менее развитые страны.

С другой стороны, их цены тоже могут отличаться. Продукт от Moderna содержит примерно в три раза больше генетического материала на дозу, чем его аналог от Pfizer, что увеличивает затраты при производстве.

Несмотря на эффективность более чем 90%, остаются еще вопросы:

насколько длительным будет иммунитет после введения вакцины?

будут ли после вакцинации активироваться иммунные клетки памяти или придется повторно делать прививку?

как такие вакцины действуют на пожилых людей, которые имеют более слабую иммунную систему и являются наиболее уязвимыми?

будут ли вакцинированные люди передавать вирус окружающим?

Ответы на некоторые вопросы будут известны после завершения всех клинических испытаний. На понимание того, как иммунная система реагирует на прививку, потребуется больше времени.