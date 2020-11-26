В разработке находится несколько вакцин против COVID-19. По мере того, как некоторые из них вступают в завершающие этапы тестирования, следующей большой проблемой становится хранение и транспортировка. Хранение вакцины зависит от температуры, при которой их активность остается неизменной. Требования у каждого кандидата индивидуальны, даже если они разработаны с использованием одной и той же технологии.

Вакцина против коронавируса от Pfizer-BioNTech: температура хранения должна быть от -60 до -90 °C.

Прививку от Moderna необходимо хранить при -20 °C.

Российская вакцина Sputnik должна храниться при -18 °C. Уже теплее.

Оксфордская вакцина от AstraZeneca может храниться при температуре обычного холодильника – от +2 до +8 °C.

На какую вакцину могут надеяться украинцы и есть ли возможность у нас обеспечить такие низкотемпературные условия – это еще вопрос.

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