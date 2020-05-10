В то время как для разработки вакцины от COVID-19 вливаются огромные деньги, вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор не существует.

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Об этом в своем видео о новостях пандемии рассказал украинский врач Евгений Комаровский. Ролик он опубликовал на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Туберкулез, как отметил врач-педиатр, ежегодно становится причиной смерти порядка 1 млн 400 тысяч человек в мире.

Иллюстрация CBC

"Достаточно обидная для людей, которые посвятили борьбе с туберкулезом всю жизнь, тенденция: огромные миллиарды вкладываются в разработку вакцины от коронавируса, но тем не менее вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет", – сказал доктор. Он добавил, что существует только препарат, который подходит детям.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, что в Германии в обязательном порядке рекомендуют давать грудное молоко младенцам, даже если мать больна COVID-19.

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