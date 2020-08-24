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/ Пульмонология

Вакцины от СOVID-19 может не быть до зимы: врач призвал не строить надежд

2.1т
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Главный врач Великобритании, профессор Крис Уитти считает, что вакцина от нового типа коронавируса может быть не готова к этой зиме, как об этом заявляют ученые со многих стран.

По его мнению, более вероятно, что такой препарат будет доступна до зимы 2021-2022 годов. Об этом сообщает Daily Mail.

Прежде всего медик отметил, что зимой возникнут "настоящие проблемы" с СOVID-19, поэтому, в частности, его страна должна строить планы, исходя из отсутствия вакцины.

Уитти считает, что вакцина от коронавируса вряд ли будет готова к зиме 2020-го

Уитти считает, что вакцина от коронавируса вряд ли будет готова к зиме 2020-го

"Я, конечно, был бы рад, если бы это произошло раньше, чем позже. Но при этом был бы весьма удивлен, если бы у нас была высокоэффективная вакцина, готовая для массового использования у большого процента населения до конца зимы, к этому Рождеству", – сказал Уитти.

Профессор подчеркнул, что его предположения могут быть и неправильными, так как многие люди делают огромные усилия с точки зрения науки и логистики, чтобы убедиться, что это пессимистическое заявление. Однако отметил, что независимо от того, как быстро будет получена вакцина, важно проверить ее – убедиться, что она работает и безопасна.

"Поэтому было бы глупо планировать на следующую зиму, исходя из того, что у нас будет вакцина. Мы должны планировать, исходя из того, что у нас ее не будет, а затем, если такая появится, что она эффективна, безопасна и доступна, тогда у нас будет сильная возможность ее использовать, и это будет здорово, но мы должны планировать на основе того, что у нас есть сейчас", – подчеркнул Уитти.

Британец добавил, что уверен в способности науки вытащить человечество "из этой дыры" в долгосрочной перспективе, но он не рекомендует надеяться, что это произойдет в ближайшие несколько недель или даже несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая в Китае вакцина на основе рекомбинантного белка COVID-19, изготовленная из клеток насекомых, была одобрена для клинических испытаний на людях Национальным управлением медицинских продуктов.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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