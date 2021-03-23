Вакцины от COVID-19 не являются "генетическим оружием": в ЦОЗ развенчали фейк

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса, мол, она является "оружием", которое изменяет генетический материал человека.

Правду об этом написали на Facebook-странице Центра. Граждан призвали читать только официальные объяснения от специалистов, все они есть на портале относительно кампании по вакцинации в стране.

Прежде всего в ЦОЗ отметили, что мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадают в ядро клетки, где находится ДНК человека.

мРНК-вакцины не меняют генетический материал человека – ЦОЗ

"Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом", – говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что на самом деле мРНК-вакины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.

Напомним: Украина с этой недели переходит на следующий шаг в рамках второго этапа кампании по вакцинации против коронавируса. Прививки теперь будут делать и семейным врачам, а вскоре также украинцам старше 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына объяснил отличие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.