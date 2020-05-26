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/ Пульмонология

Вакцину против COVID-19 начали испытывать на людях в Австралии

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Биотехнологическая компания Novavax (США) начала испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) на людях.

Испытания медицинского препарата под названием NVX-CoV2373 начались в Австралии. Экспериментальную вакцину введут 131 человеку, передает ABC News.

"Мы параллельно делаем дозы, производим вакцину в ожидании того, что сможем показать, что она работает, и сможем начать ее развертывание к концу этого года", – рассказал руководитель исследования компании доктор Грегори Гленн.

Лечение COVID-19

Лечение COVID-19

Предварительное тестирование на животных показало, что вакцина эффективна в низких дозах. В случае успеха Novavax может произвести не менее 100 миллионов доз в этом году и 1,5 миллиарда в 2021 году.

Ожидается, что результаты первого этапа клинических испытаний в Австралии станут известны уже в июле. После этого тысячи кандидатов в нескольких странах будут вовлечены во второй этап.

Отмечается, что большинство вакцин направлены на то, чтобы научить иммунную систему распознавать "остроконечный" белок, который проникает в наружную поверхность коронавируса, заставляя организм реагировать, если он когда-либо столкнется с реальной инфекцией.

Novavax же в своих разработках использовала генную инженерию для выращивания безвредных копий белка коронавируса. Ученые извлекли и очистили белок и упаковали его в наночастицы размером с вирус.

"То, как мы делаем вакцину, заключается в том, что мы никогда не прикасаемся к вирусу. Но в конечном счете это похоже на вирус для иммунной системы", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская вакцина против COVID-19 прошла первый этап испытаний.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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