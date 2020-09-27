Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Вакцину от коронавируса успешно протестировали на людях в США

6.5т
Читать материал на украинском

Действенность вакцины от коронавируса (COVID-19) компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.

Как сообщается на сервере MedRxiv, по итогам промежуточного этапа исследования на добровольцах от 18 до 55 лет, обе группы подопытных выработали антитела после введения препарата в течение 29 дней после вакцинации.

Побочные эффекты в виде лихорадки, головной боли, усталости, ломоты в теле и боли в месте инъекции быстро прошли и проявлялись не выраженно.

Побочные эффекты вакцины признаны допустимыми

Побочные эффекты вакцины признаны допустимыми

grand.photo

Всего планируется привлечь около 60 000 добровольцев в США и всем мире для подтверждения действенности и безопасности вакцины на широкой аудитории.

Вакцина под названием Ad26.COV2.S, разработанная по примеру вакцины Johnson & Johnson от Эболы, Зика, ВИЧ и RSV, была создана на базе фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом однократная доза экспериментальной вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных и защитила обезьян от инфекции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости