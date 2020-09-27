Вакцину от коронавируса успешно протестировали на людях в США

Действенность вакцины от коронавируса (COVID-19) компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.

Как сообщается на сервере MedRxiv, по итогам промежуточного этапа исследования на добровольцах от 18 до 55 лет, обе группы подопытных выработали антитела после введения препарата в течение 29 дней после вакцинации.

Побочные эффекты в виде лихорадки, головной боли, усталости, ломоты в теле и боли в месте инъекции быстро прошли и проявлялись не выраженно.

Побочные эффекты вакцины признаны допустимыми grand.photo

Всего планируется привлечь около 60 000 добровольцев в США и всем мире для подтверждения действенности и безопасности вакцины на широкой аудитории.

Вакцина под названием Ad26.COV2.S, разработанная по примеру вакцины Johnson & Johnson от Эболы, Зика, ВИЧ и RSV, была создана на базе фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом однократная доза экспериментальной вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных и защитила обезьян от инфекции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!