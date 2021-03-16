Вакцинопрофилактика против COVID-19 в Украине: ожидания и реалии

В конце февраля Украина присоединилась к всемирной кампании по вакцинации против COVID-19. Сейчас прививаются наиболее уязвимые слои наших соотечественников, в том числе и медицинские работники. О том, какие задачи стоят перед вакцинопрофилактикой, как они достигаются и есть ли риски – наша беседа с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой инфекционных болезней Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Александром Константиновичем Дудой.

Александр Константинович, как Вы оцениваете кампанию по вакцинации против COVID-19 в Украине. Насколько она отвечает требованиям сегодняшнего дня?

На сегодняшний день альтернативы вакцинации не существует. Образцом эффективной вакцинопрофилактики считается Израиль, где активно прививают от COVID-19 с начала этого года, и на сегодняшний день большая часть населения уже получила вторую дозу вакцины. Почему речь идет именно об Израиле? Так как основной целью вакцинопрофилактики, прежде всего, является прекращение распространения коронавируса. Чем в более короткие сроки проводится вакцинация и чем больше за это время охвачено людей, тем лучше, ведь таким образом мы перерываем возможность вирусного распространения. Именно таким сегодня должен быть алгоритм проведения прививки против COVID-19. И именно поэтому того количества людей, которых каждый день прививают в Украине, недостаточно, чтобы прервать распространение вируса и остановить заражение населения. А значит, заболеваемость будет увеличиваться, что мы сейчас и наблюдаем. И это касается не только нашей страны: у соседей дела обстоят не лучше, в частности, возрастает заболеваемость на COVID-19 в Польше и Чехии.

- Какие категории населения наиболее уязвимы к COVID-19 и потому подлежат первоочередной прививке?

- Группа риска номер один – это медицинские работники, которые находятся в непосредственном контакте с больными COVID-19. Это не только врачи, но и медицинские сестры, санитарки – все, чья профессиональная деятельность связана с риском контакта с COVID-19. Кроме того, к наиболее уязвимым относятся также социальные работники, учителя, военнослужащие, полиция, жители домов престарелых и интернатов, получается довольно широкий круг людей.

Вторая категория – это больные с хроническими заболеваниями, включая онкопатологию, системные заболевания и прочие. Их тоже желательно как можно скорее обеспечить прививками против COVID-19.

Не следует забывать и о тех, кто переболел COVID-19, но не имеет достаточного для защиты титра антител, ведь вероятность заболеть повторно у них высока, поэтому они являются кандидатами на проведение прививки.

Сегодня весь мир, Израиль в том числе, рассматривает возможность вакцинировать детей, поскольку они переносят заболевание преимущественно в легкой форме, однако являются основными распространителями вируса.

- Итак, главной задачей вакцинации является выработка в организме человека защитных антител. А с какими рисками может соприкоснуться человек в период формирования иммунной защиты?

- Действительно, сейчас процесс вакцинопрофилактики происходит в два этапа. После введения первой дозы вакцины происходит снижение дееспособности иммунной системы (за определенное время она возвращается к исходному уровню), а вторая доза дает возможность выработать антитела в высоких защитных титрах, чтобы поддерживать нормальное состояние иммунной системы. Именно между первым и вторым этапом введения вакцины, что составляет несколько недель, организм человека может быть более восприимчивым к действию инфекционных факторов.

Что можно сделать в такой ситуации? В нашей стране существуют протоколы по профилактике инфекционной заболеваемости, которые содержат соответствующие рекомендации, а также есть лечебные средства, которые разрешены для применения с профилактической целью для снижения риска развития вирусных заболеваний. В частности, отечественное лечебное средство с действующим веществом протефлазид, которое используется нашими медицинскими работниками для защиты от ОРВИ, в том числе и от COVID-19, по всей Украине, включая тех, кто работает непосредственно с такими больными. На сегодняшний день мы владеем данными, которые показали, что использование средства с действующим веществом протефлазид снижает заболеваемость среди медицинских работников в в 2–2,5 раза. Если медицинский работник заболел COVID-19, то на фоне лечения препаратом с действующим веществом протефлазид существенно уменьшалась продолжительность заболевания по сравнению с теми, кто не принимал это средство.

Поэтому, указанный препарат можно рекомендовать для применения с профилактической целью для сохранения нормального иммунного статуса тем, кому проводится вакцинация против COVID-19.

Кроме того, указанный препарат можно использовать и при субклинических формах заболевания COVID-19. О чем идет речь? Субклиническая форма заболевания возникает у человека, который побывал в контакте с больным, например, на рабочем месте или кто-то заболел дома. Проявления при субклиническом течении COVID-19 могут отсутствовать, тогда как ПЦР-исследование показывает наличие вируса в организме человека, а значит он опасен для окружающих. Такая форма заболевания довольно часто возникает у детей и подростков, ее еще называют бессимптомной.

Насколько наши медицинские работники сегодня защищены от COVID-19?

На сегодняшний день это крайне актуальный вопрос, поскольку нагрузка на врачей очень высока. И речь идет не только о физическом, но и о психоэмоциональном напряжении. Сейчас свыше 60 тысяч медицинских работников в Украине переболели COVID-19. Поэтому очень важно обеспечить максимально полную защиту и это вполне реально сделать при помощи лечебного средства с действующим веществом протефлазид.

Наконец, хотелось бы подчеркнуть, что наши достижения, к сожалению, часто остаются недооцененными. Мы воспринимаем заграничные лекарства как более эффективные, а к собственным разработкам относимся с пренебрежением. Однако, нам действительно есть чем гордиться и чем эффективно противостоять вирусному агрессору.

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