Вакцинированyые мамы могут передавать антитела к COVID-19 младенцам – исследование

Израильские медики предположили, что беременные женщины, которые вылечились от COVID-19 или были вакцинированы, скорее всего, передадут антитела к вирусу плодам в их утробе и своим детям во время грудного вскармливания.

Это выяснилось в ходе предварительного исследования специалистов из Института рака Провиденс в Орегоне (США). На него обратили внимание врачи из центра Шаарей Цедек в Иерусалиме, когда разрабатывали протокол по уходу за младенцами, рожденными от инфицированных матерей, пишет The Jerusalem Post.

"Мы разработали конкретные руководящие принципы, в том числе советующие матерям носить маски во время кормления грудью, но всем было ясно, что у заболевшей женщины, вероятно, вырабатываются антитела против недуга, и они могут передаваться младенцам", – пояснила врач-неонатолог и заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных в медцентре Алена Бин-Нун.

Медики предполагают, что вакцинированы мамы могут передавать антитела к COVID-19 младенцам

По ее словам, хотя и общеизвестно, что дети могут получать различные типы антител через кормление грудью, научной литературы конкретнно по теме COVID-19 все еще мало. Поэтому исследователи из Института рака Провиденс в Орегоне недавно проанализировали образцы молока от группы из шести матерей, половина из которых получила вакцину Moderna, а другая – Pfizer.

До вакцинации женщин в их молоке были выявлены отрицательные антитела, а после нее в него добавили добавку. Образцы грудного молока собирали до вакцинации и в 11 дополнительных временных точках, причем последний образец брали через 14 дней после второй дозы препарата. Побочных эффектов у малышей не было обнаружено.

Бин-Нун отметила, что количество участвующих матерей было очень ограниченным, и исследование еще не прошло рецензирование, но пока полученные данные дают обнадеживающие результаты.

"Хотя необходимы дальнейшие исследования, можно с уверенностью предположить, что младенцы получают антитела во время беременности через плаценту, а также во время кормления грудью, и нет оснований полагать, что это не так и в отношении COVID-19. Есть только то, что можно получить от вакцинации во время беременности", – сказала Бин-Нун.

В Израиле рекомендуется сделать прививку всем беременным втором или третьем триместре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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