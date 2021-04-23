Украина получила уже три вакцины: чем отличаются, какая лучше и какие используют в мире. Все, что вы хотели знать

В Украине от коронавируса вакцинировались уже более 500 тысяч человек. Из них только пять – получили по две дозы (это хуже, чем в третьих странах мира). Темпы если и поражают, то со знаком минус, но ситуация мало-помалу улучшается. Особенно, учитывая то, что в страну прибыла уже третья вакцина: к имеющимся ранее CoviShield и CoronaVac, добавилась и столь желанная многими вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

OBOZREVATEL собрал данные о вакцинах, которые уже привезли в Украину, и о тех, которые больше всего обсуждаются в мире.

Вакцина CoviShield

Кодовое название: AZD1222 (ChAdOx1)

Кто производитель: препарат производится индийским институтом сывороток Serum Institute of India. Однако разработана вакцина была шведско-британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским институтом.

Сколько доз нужно: вакцина вводится двумя дозами по 0,5 мл с интервалом в 4-12 недель. Более длительный период между инъекцией первой и второй дозы вакцины обеспечивает более высокую эффективность.

Какая эффективность: исследования показали, что вакцина эффективна в 63.09% случаев. ВОЗ признала ее эффективной в защите людей от коронавируса.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: данных об использовании вакцины среди детей или подростков пока нет. ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: CoviShield – это векторная вакцина. Она базируется на модифицированном респираторном вирусе шимпанзе. При введении вакцина провоцирует выработку иммунитета к болезни, но не дает болезни развиться.

Побочные эффекты: среди побочных эффектов отмечают боль или чувствительность в месте инъекции, головную боль, чувство усталости, боль в мышцах или суставах. Также в редких случаях возможны лихорадка, озноб и тошнота.

Образование тромбов: по данным оксфордских ученых, вероятность образования тромбов после вакцинации составляет 5 случаев на миллион вакцинированных. В Британии, где используется аналогичная вакцина AstraZeneca, после вакцинации 3 миллионов человек было зафиксировано 19 случаев образования тромбов, 7 из которых – летальные.

Где используют: кроме Украины вакцина также зарегистрирована для использования еще в 32 странах. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Вакцина CoronaVac/Sinovac

Кодовое название: CoronaVac

Кто производитель: вакцина производится китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech Ltd.

Сколько доз нужно: вакцина вводится двумя дозами с интервалом в 21 день или больше.

Какая эффективность: полевое исследование в Чили, в котором принимали участие более 10 миллионов человек показало, что вакцина эффективна на 67% против симптомов, на 85% позволяет избежать госпитализации, на 89% – против тяжелого течения болезни и на 80% снижает вероятность смерти от коронавируса. Исследования в Турции показали эффективность на уровне 83,5%, а в Бразилии – 50,4%. При этом в Бразилии уточнили, что вакцина на 100% позволяет избежать тяжелого течения коронавируса и на 74% – легкого течения коронавируса.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: CoronaVac – это инактивная вакцина, основанная на клетках неживого вируса, которые неспособны заразить реципиента.

Побочные эффекты: исследования не показали серьезных побочных эффектов. В редких случаях у вакцинированных в течение нескольких дней наблюдалась лихорадка. Также фиксировались жар, появление кашля и покраснение места инъекции.

Образование тромбов: данных по образованию тромбов нет.

Где используют: вакцина утверждена для использования в 22 странах мира. Полный перечень здесь.

Вакцина Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

Кодовое название: BNT162b2

Кто производитель: разработкой вакцины занимались немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.

Сколько доз нужно: вакцина вводится инъекционно двумя дозами с интервалом 21-28 дней. Действие вакцины начинает проявляться на 12 день после первой дозы и достигает 89% эффективности на 14-21 день после инъекции.

Какая эффективность: клинические исследования показали эффективность вакцины на уровне 95%. Тесты подтвердили, что вакцина действует эффективно по крайней мере в течение 6 месяцев. Дальнейшие исследования, которые продлятся в 2021-2022 годах, направлены на то, чтобы исследовать эффективность в более длительной перспективе.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: тесты не проводились для детей и подростков до 16 лет, а также лиц старше 85 лет. ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: Comirnaty – это мРНК вакцина. Она базируется на использовании модифицированной нуклеозидами матричной рибонуклеиновой кислоты. Эта кислота кодирует белок-шип коронавируса и стимулирует иммунный ответ организма против заражения вирусным белком. Однако самого коронавируса в составе вакцины нет, а поэтому заразиться из-за нее невозможно. Вакцина поставляется в замороженном виде.

Побочные эффекты: серьезных побочных эффектов в ходе исследований зафиксировано не было.

Образование тромбов: ученые утверждают, что в чрезвычайно редких случаях после вакцинации может быть зафиксирован случай тромбоза, но связан ли он именно с использованием вакцины – пока неизвестно.

Где используют: вакцина одобрена для использования в 83 странах мира, в том числе и в Украине. Полный перечень здесь.

Вакцина AstraZeneca (Vaxzevria)

Кодовое название: AZD1222

Кто производитель: разработана Оксфордским университетом и шведской компанией AstraZeneca. Производится под названием CoviShield в Индии и AstraZeneca-SKBio в Южной Корее.

Сколько доз нужно: вводится двумя дозами с интервалом 8-12 недель.

Какая эффективность: по данным производителя, AstraZeneca показала эффективность в 63% случаев во время масштабного клинического исследования. В ВОЗ считают, что вакцина эффективна для контроля пандемии.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: как и CoviShield, AstraZeneca – это векторная вакцина, которая базируется на модифицированном респираторном вирусе шимпанзе. При введении она провоцирует выработку иммунитета к болезни, но не дает болезни развиться.

Побочные эффекты: среди побочных эффектов отмечают боль или чувствительность в месте инъекции, головную боль, чувство усталости, боль в мышцах или суставах. Также возможны лихорадка, озноб и тошнота.

Образование тромбов: по данным оксфордских ученых вероятность образования тромбов после вакцинации составляет 5 случаев на миллион вакцинированных. В Британии после вакцинации 3 миллионов человек было зафиксировано 19 случаев образования тромбов, 7 из которых – летальные. Ученые также отмечают, что польза от использования вакцины AstraZeneca преобладает над негативными последствиями.

Где используют: вакцина одобрена для использования в 91 стране мира. Полный список здесь. Из-за ситуации с возникновением тромбов использование вакцины было приостановлено в некоторых странах.

Вакцина Johnson & Johnson

Кодовое название: Ad26.COV2.S

Кто производитель: вакцина разработана компанией Johnson & Johnson совместно с Janssen-Cilag International NV

Сколько доз нужно: вакцина вводится одной дозой.

Какая эффективность: вакцина на 85% защищает от тяжелого течения коронавируса и на 66% от легкой формы болезни.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: Johnson & Johnson – это векторная вакцина, которая использует генетически модифицированный аденовирус ad26.

Побочные эффекты: кроме обычных побочных эффектов, общих для всех вакцин (головная боль, боль в мышцах и повышение температуры), в Johnson & Johnson были зафиксированы редкие случаи сыпи.

Образование тромбов: при использовании в США было зафиксировано шесть случаев образования тромбов. Из-за этого поставки вакцины были приостановлены как в США, так и в страны ЕС, где ее ожидали в апреле.

Где используют: вакцина одобрена для использования в 40 странах мира, но с 10 апреля проходит повторные проверки возможного возникновения тромбов. Полный список здесь.

Вакцина Moderna

Кодовое название: RNA-1273

Кто производитель: вакцина произведена американской биотехнологической компанией Moderna.

Сколько доз нужно: необходимы две дозы с интервалом минимум в 28 дней. Производитель вакцины отдельно подчеркивает, что не советует делать вторую инъекцию ранее рекомендованного времени.

Какая эффективность: клинические исследования показали эффективность вакцины на уровне 94,1% после получения второй дозы.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: Moderna – это РНК-вакцина, похожая по своему действию с вакциной Pfizer.

Побочные эффекты: кроме стандартных побочных эффектов, также зафиксированы очень редкие случаи высыпаний на коже. У некоторых людей появление воспаления кожи фиксировалось через несколько дней после первой инъекции, а в других – после второй. Из 30 тысяч участников исследования сыпь обнаружили у 12.

Образование тромбов: случаев возникновения тромбов не зафиксировано. Однако ученые допускают возможность образования тромбов в чрезвычайно редких случаях.

Где используют: вакцина разрешена в 46 странах мира. Полный список здесь. В Украине проходит третья фаза клинических исследований эффективности вакцины.

Вакцина Спутник V

Кодовое название: Гам-КОВИД-Вак

Кто производитель: вакцина разработана в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Также планируется, что швейцарская фармкомпания Adienne будет производить аналог вакцины в Италии.

Сколько доз нужно: вакцина вводится двумя дозами с интервалом в три недели.

Какая эффективность: заявленная эффективность вакцины составляет 91,6%. Однако эти данные неоднократно ставились под сомнение мировым научным сообществом. Также зафиксированы случаи заболевания после вакцинации.

Вакцинация беременных и людей с хроническими болезнями: ВОЗ советует индивидуальный подход в отношении людей, страдающих хроническими болезнями, беременных женщин, а также матерей, выкармливающих новорожденных грудным молоком. ВОЗ предлагает проконсультироваться со своим врачом и оценить все плюсы и минусы возможной вакцинации.

Подходит ли для детей и подростков: ВОЗ не рекомендует вакцинацию детей до 16 лет, даже если они находятся в зоне риска.

Тип вакцины: Спутник V – это векторная вакцина, которая базируется на аденовирусе человека, который модифицирован фрагментом S-белка SARS-CoV-2.

Побочные эффекты: по данным центра Гамалеи почти у 15% вакцинированных наблюдались побочные эффекты. Среди них: головная боль и боль в мышцах, повышение температуры до 38 градусов. Также наблюдается покраснение места инъекции.

Образование тромбов: сейчас данных об образовании тромбов нет, но в ЕС отметили, что внимательно изучат данные о вакцинации Спутником V.

Где используют: вакцина одобрена для использования в 62 странах мира. Однако есть досадные случаи. Так, Словакия после закупки 2 млн доз вакцины обнаружила, что препарат отличается от того, который получил положительные отзывы в профильной прессе.

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