Вакцинация против COVID-19 снизит количество заражений на 92%, – глава BioNTech

Основатель и генеральный директор компании BioNTech, производящей вакцины от коронавируса, Угур Шахин заявил, что вакцинация способна снизить количество заражений COVID-19 на 92%.

Вместе с тем он предполагает, что прививку придется делать регулярно. Об этом профессор Медицинской клиники Университета Майнца рассказал в интервью Bild.

"Количество людей, у которых есть положительный результат теста на вирус, следовательно, потенциально заразных, падает на 92 процента после вакцинации. Обладая этими знаниями, мы теперь также знаем, что можем эффективно сдерживать пандемию, если вакцинировано достаточное количество граждан", – убежден Шахин.

Вакцинация от COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных на 92%, – Угур Шахин

Он подчеркнул, что такие данные следуют из результатов большого исследования, проведенного в Израиле (вакцинировано 560 000 человек). По его словам, имеющаяся вакцина может защитить и от новых, более опасных штаммов COVID-19.

Профессор призвал к усилению кампаний по иммунизации. При этом отметил, что людям, вероятно, могут понадобиться три инъекции, а не две, или же дополнительные дозы ежегодно/каждые полтора года.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививки может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть. Если же мы хотим, чтобы вирус распространялся с большим трудом в будущем, и хотим уменьшить количество инфекций, вакцинацию необходимо будет делать чаще, возможно, каждые год-полтора", – пояснил Шахин.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцину от коронавируса компании Pfizer/BioNTech разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель.