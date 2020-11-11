Вакцинация прививкой от Pfizer может быть проблемной: в СМИ назвали причины

Вакцина против коронавируса от Pfizer лидирует среди других кандидатов. Ожидается, что в течение нескольких недель компания получит разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В понедельник 9 ноября американская фирма и ее немецкий партнер BioNTech объявили, что их вакцина эффективна более чем на 90%, основываясь на 94 случаях заболевания во время клинических исследований.

Какие трудности могут возникнуть во время массовой иммунизации прививкой этих разработчиков, пишет Business Insider.

Чтобы добиться высокой эффективности вакцины, ее нужно вводить дважды. Две инъекции делаются с интервалом в три недели. По словам разработчиков, самый высокий уровень вирус-нейтрализующих антител у участников наблюдался через неделю после второй дозы.

Многие другие вакцины также требуют повторного введения, чтобы с большей вероятностью предотвращать заражение. Это касается вакцин против кори, эпидемического паротита и краснухи. Как известно, другие вакцины-кандидаты против ковида, которые все еще проходят испытания, также вводятся два раза. Так, добровольцы клинических испытаний Moderna получают две прививки с интервалом в четыре недели, а текущее испытание AstraZeneca проверяет результаты как однократной инъекции, так и двойной с интервалом в месяц.

Однако вакцинация, включающая два укола, может столкнуться с проблемами при доставке и вероятностью того, что не все вернутся к врачу за критически важной второй дозой.

Какие трудности могут возникнуть при вакцинации?

Двойное введение вакцины требует вдвое большего количества флаконов, шприцев, холодильников и посещений клиники в то время, когда такие ресурсы уже ограничены.

Вакцину Pfizer также необходимо хранить и транспортировать при температуре -70 градусов по Цельсию. Это представляет собой серьезную проблему для распространения в бедные страны, где не хватает электричества или медицинских учреждений.

Кроме того, от графика вакцинации зависит, вернется ли человек за вторым уколом. Например, исследования показывают, что менее одной трети молодых женщин, получивших первую прививку против ВПЧ, возвращаются за оставшимися двумя дозами для завершения серии.

Скорее всего, нам может понадобиться повторная вакцинация

Ученые еще не смогли достаточно изучить новый коронавирус, чтобы определить, как долго сохраняется иммунитет. Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди могут заразиться повторно. Исследования показали, что антитела к коронавирусу исчезают через несколько недель или месяцев. Это может означать, что наш иммунитет может быть таким же временным. Однако иммунная система человека имеет больше, чем просто линию защиты, поэтому остается много вопросов об иммунитете к вирусу.

Если наш иммунитет не окажется длительным, ревакцинация не будет большой проблемой при возможном повторном заражении ковидом. Например, иммунизацию против столбняка нужно повторять каждые 10 лет. Вопрос в том, как часто могут потребоваться повторные прививки от коронавируса.

Эксперты не смогут определить, станут ли повторные прививки частью протокола, до начала массовой вакцинации. Pfizer заявила, что большая часть ее доз – до 1,3 миллиарда – будет готова к 2021 году.

"Как только мы начнем видеть рост числа неудачных вакцин, тогда мы сможем рассмотреть вопрос о ревакцинации. Но на данном этапе мы не знаем, будет ли это необходимо", – сказал Уолт Оренштейн, вакцинолог и бывший директор Национальной программы иммунизации США.

Если выяснится, что людей нужно регулярно ревакцинировать, это снижает вероятность того, что каждый получит необходимые прививки для защиты.