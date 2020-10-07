Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1, 41 млн доз иммунобиологических препаратов (вакцин) против гриппа для прививки лиц, относящихся к группе риска.

Соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров, которые необходимы для закупки иммунобиологических препаратов уже поддержаны Правительством.

За счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы, поскольку из-за выполнения ими своих профессиональных обязанностей они относятся к группе высокого риска.

Хочу еще раз напомнить всем, что карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Более того, нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19.

Какие штаммы гриппа будут циркулировать в нашем полушарии спрогнозировали полгода назад, а соответствующие вакцины уже разработаны и зарегистрированы, в том числе и в Украине. Все имеющиеся вакцины прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность. Странами происхождения являются страны лидеры в производстве вакцин в мире – Франция, Нидерланды и Южная Корея.