Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Пульмонология

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Все статьи автора

Вакцинация от гриппа – приоритет этого года

4.4т
Читать материал на украинском

Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1, 41 млн доз иммунобиологических препаратов (вакцин) против гриппа для прививки лиц, относящихся к группе риска.

Соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров, которые необходимы для закупки иммунобиологических препаратов уже поддержаны Правительством.

За счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы, поскольку из-за выполнения ими своих профессиональных обязанностей они относятся к группе высокого риска.

Хочу еще раз напомнить всем, что карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Более того, нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19.

Какие штаммы гриппа будут циркулировать в нашем полушарии спрогнозировали полгода назад, а соответствующие вакцины уже разработаны и зарегистрированы, в том числе и в Украине. Все имеющиеся вакцины прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность. Странами происхождения являются страны лидеры в производстве вакцин в мире – Франция, Нидерланды и Южная Корея.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виктор Ляшко Виктор Ляшко
Темы
Вакцинация в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Виктора Ляшко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости